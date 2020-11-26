Стокгольм, , 11:39 — REGNUM Почти через месяц в Швеции начнётся первый этап вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Сейчас региональные власти пытаются решить каким образом проводить вакцинацию: в больших помещениях, в поликлиниках или на дому. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Сначала привиться от COVID-19 смогут люди старше 70 лет, а также медицинские работники. По данным Статистического управления Швеции, порядка 2 640 000 человек входят в данную приоритетную группу.

Подчеркивается, что относительно первой категории граждан до сих пор ведутся споры. Некоторые вирусологи считают, что в первую очередь вакцину от COVID-19 должны получить люди старше 90 лет.

В Агентстве общественного здравоохранения гарантировали, что вакцины будут отправлены на склады в каждом регионе. Далее ответственность за доставку вакцины в местные центры вакцинации ляжет на регионы.