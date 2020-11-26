Рим, , 11:16 — REGNUM Правильное оливковое масло можно выбрать по запаху, и оно может помочь в укреплении иммунитета. Об этом 26 ноября рассказал глава ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol и создатель школы дегустаторов масла Никола Ди Нойя (Nicola Di Noia).

Оливковое масло

«Качественное оливковое масло богато антиоксидантами — полифенолами, которые помогает укрепить систему защиты организма», — приводит его слова РИА Новости.

Также Ди Нойя отметил, что все научные исследования в мире говорят, что масло прямого отжима класса extra-virgin укрепляет иммунитет, однако не все виды оливкового масла имеют достаточное количество таких полифенолов.

«Богатое ими масло можно определить на вкус и на запах», — добавил эксперт.

Кроме того, Ди Нойя указал, что в своей школе дегустаторов он не только обучает потребителей, но и готовит профессионалов, которые потом могут работать у производителей этого продукта.

«Масло с полифенолами обладает растительными ароматами: в нем есть запах скошенной травы, миндаля или томатов, а на вкус оно будет немного горьким и пряным», — уточнил он.

Эксперт отметил, что для пробы нужно взять 10 мл масла и налить в небольшой стакан, которые похож на кофейную чашку, при этом не важно, какого — зеленого или желтого цвета — масло.

«Главные враги масла — тепло, кислород и свет. Они снижают уровень антиоксидантов и, таким образом, пользу для организма», — сказал эксперт.

Помимо этого Ди Нойя рассказал, что разные виды масла нужно подбирать под разные виды еды, что в Италии в минувшем году из-за засушливой погоды собрано на 30% меньше оливок, и что пандемия коронавируса отразилась и на индустрии оливкового масла.

«Коронавирус убивает закупки ресторанов, которые обычно берут масло высокого качества. К счастью, несмотря на остановку ресторанной отрасли, мы видим высокие продажи напрямую у производителей со стороны обычных потребителей. Предприятия в этом плане приспособились к торговле онлайн с доставкой на дом», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее продукты питания, которые помогают защитить организм от коронавирусной инфекции, назвала британский врач Гита Мейкер-Кларк.