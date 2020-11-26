Брянск, , 11:16 — REGNUM 140 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 26 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять больше, чем в предыдущие сутки. Выписан после лечения 161 пациент, пятеро скончались.

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Всего в Брянской области подтвердили 16 тыс. 721 положительных тестов на инфекцию. Выздоровели 13 тыс. 735 человек, от осложнений на фоне коронавируса скончались 118 пациентов.

За сутки лаборатории проверили 3014 тестов, всего выполнено 291 тыс. 936 исследований.