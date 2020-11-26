Самара, , 11:20 — REGNUM Центр телемедицины для ведения амбулаторных пациентов с COVID-19 открылся в Самарской области. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, центр начал работу на базе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ).

По словам заведующего кафедрой семейной медицины института профессионального образования СамГМУ, руководителя центра телемедицины Виталия Купаева, специалисты центра будут связываться с пациентами, которым уже поставлен диагноз, и консультировать их по приему лекарств, корректировке доз, необходимым действиям по реабилитации.

Кроме того, у врачей будет возможность удаленно проконсультироваться с коллегами. Вести консультации с 10:00 до 18:00 часов в центре будут 12 врачей: хирурги, кардиологи, терапевты, врачи общей практики, эндокринологи, врачи скорой и неотложной помощи, реаниматологи.

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