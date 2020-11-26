Севастополь, , 10:59 — REGNUM Массовые новогодние мероприятия в Севастополе проводиться не будут, решение принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 25 ноября, сообщили в пресс-службе правительства города.

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В городе на период с 20 декабря по 15 января вводится запрет на проведение всех культурно-массовых мероприятий в заведениях общественного питания, гостиничных комплексах, санаторно-курортных учреждениях и иных подобных местах.

«Речь идет о банкетах, свадьбах, торжественных, новогодних, корпоративных и других подобных мероприятиях. Также под запретом культурно-массовые мероприятия на городских площадях, в домах культуры, торгово-развлекательных и спортивных комплексах, гостиницах и образовательных учреждениях. Из-за эпидемиологической ситуации Новый год должен стать исключительно семейным праздником», — отметил Михаил Развожаев.

Новогодние утренники и ёлки для детей проводить разрешили, однако только в детских садах и отдельных классах.

В регионе также продолжает действовать запрет на работу кинотеатров, однако власти рассматривают возможность разрешить кинопоказы при условии наполнения залов не более 30%. Также в городе действует обязательный масочный режим при посещении торговых центров и в транспорте, запрет на работу заведений общепита с 22:00 до 07:00, запрет всех досуговых и культурно-массовых мероприятий, приостановка экскурсионных услуг. В гостиницы можно заселяться только при наличии отрицательного теста на COVID-19, а пожилые граждане должны соблюдать домашний режим.

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