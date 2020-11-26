Москва, , 10:55 — REGNUM Пользовались цифровыми госуслугами и считают, что хорошо ориентируются на интернет-порталах, 47% жителей России, показали данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Улучшили навыки пользования онлайн-сервисами госуслуг с начала 2020 года 22% опрошенных. Не умеют пользоваться порталами государственных услуг (недостаточно знаний) почти треть граждан (31%).

В основном сложности в работе с порталами госуслуг испытывают люди старшего возраста, без высшего образования, неработающие пенсионеры, обслуживающий персонал и рабочие.

Опрос проведен в октябре 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 52 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, возможности единого портала государственных услуг будут расширены: граждане РФ смогут напрямую обращаться в ведомства.

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