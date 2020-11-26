Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Национальное управление безопасностью движения на трассах (англ. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)) объявило в США отзывную кампанию 659 мотоциклов Zero Motorcycles. Об этом сообщает издание csn-tv.ru.

Под сервисную кампанию попали мотоциклы моделей Zero SR/F и Zero SR/S, собранные в период с 14 февраля по 19 июня 2020 года.

В отзываемых транспортных средствах неправильно установлен передний тормоз, в результате чего в систему может попадать влага. Это может повлиять на тормозное усилие и даже вывести систему из строя.

Также есть вероятность отключения у отзываемых мотоциклов заднего стоп-сигнала, а также невозможности отключения круиз-контроля при нажатии на рычаг тормоза. Кроме того, при отпускании рычага тормоза байк может самопроизвольно ускориться.

В компании подчеркнули, что все ремонтные работы для владельцев данных моделей будут проведены бесплатно.

Ранее в России компания Yamaha отозвала 1320 байков, реализованных в стране с 2015 по 2020 годы. Среди мотоциклов, попавших под отзыв, оказались модели GPD125-A, GPD150, MTN320-A, YZF320-A и YZF-R3A. Причиной отзыва байков стало несоответствие задних светоотражателей требованиям светопередачи.

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