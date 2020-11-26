Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировали еще два летальных случая от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 133 смерти, непосредственной причиной которых стали последствия заражения коронавирусной инфекцией. Интенсивность госпитализаций не снижается, заявляют чиновники.

Врач в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили 26 ноября в федеральном оперативном штабе, за прошедшие сутки в Ленобласти было выявлено 202 новых инфицированных (на четыре человека меньше, чем сутками ранее), при этом из числа заболевших 273 человека выписаны.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 110 инфицированных, из них 10 609 выздоровели. Умерли 133 человека.

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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин на заседании правительства региона доложил губернатору о том, что в области развернуто 2387 коек для лечения ковида и пневмонии, из них 637 свободны, в том числе 224 реанимационных. При этом он уточнил, что на реанимационных койках в настоящий момент находятся 77 человек.

«Интенсивность госпитализаций не снижается, на этой неделе 170−180 ежесуточно, а неделю назад — 140 человек. При этом выписывают гораздо больше — 130−150 человек», — пояснил чиновник.

В настоящий момент в «красной зоне» стационаров Ленобласти работают в сутки 736 медработников. Кроме того, около 400 человек работают на телефоне с амбулаторными больными (с пневмонией, контактные, с легкой степенью COVID-19), которые только за прошедшие сутки провели 18 897 консультаций по телефону.

Помимо этого, глава комздрава уточнил, что власти региона провели закупку лекарств на 55 млн рублей из выделенных из федерального бюджета 70 млн рублей.

«Поступления есть, отгрузка идет малыми партиями из-за дефицита лекарственных препаратов, — отчитался Вылегжанин перед губернатором. — До 1 декабря все контракты будут зарегистрированы, начнется их исполнение».

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