Ханты-Мансийск, , 10:54 — REGNUM В Югре за сутки обнаружено ещё 209 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в округе зафиксировано уже 33 474 случая заражения. Новые отмечены в 21 муниципалитете. В тройку «лидеров» входят Сургут (58), Ханты-Мансийск (28) и Нягань (28).

160 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. 117 подключены к аппаратам ИВЛ. За всё время пандемии скончались от COVID-19 389 человек, а выздоровели — 28 380.