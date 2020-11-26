Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:35 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начала проверка инцидента в одном из городских дворов. Об этом сообщили в пресс-службе межмуниципального УМВД «Нижнетагильское» местным СМИ.

Житель дома по улице Черных скинул из окна диван на припаркованные во дворе автомобили. Мужчина находится на обследовании в больнице. К полицейским и медикам он вышел полуголым, передаёт «КП-Урал».

Проверка организована отделом полиции № 16. По результатам проверочных мероприятий «будет принято обоснованное решение», уточнили в УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе инцидента пострадали две иномарки. У одной помяло капот, в другой разбилось лобовое стекло.

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