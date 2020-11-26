Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM В Петербурге за последние сутки незначительно снизилась смертность от COVID-19 после рекордных показателей, которые город продемонстрировал днем ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщает 26 ноября оперативный штаб, за сутки в Северной столице от болезни скончались 79 граждан, это на шесть смертельных случаев меньше, чем накануне.

Тем не менее это также на шесть случаев больше сегодняшнего суточного показателя Москвы. Всего в Петербурге за время пандемии непосредственно от ковида погибли 5217 жителей. Это второй показатель смертности после Москвы (8603 случая).

За последние сутки в России в целом зафиксировали 524 летальных исхода COVID-19. Их общее число достигло 38 062 случаев смерти.

Добавим, в Северной столице коронавирус нашли уже у 111 133 человек, в России — у 2 187 990 человек.

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