Хабаровск, , 10:55 — REGNUM В Хабаровске вышли на работу в краевую клиническую больницу №2 первые волонтёры-медики. Шестеро студентов совмещают с работой дистанционное обучение в медицинском колледже или университете, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Читайте также: В Амурской области бригады скорой помощи формируют из студентов

Студенты будут заняты на доставке пациентов на обследования и в стационары краевой больницы, измерении температуры.

Всего в больницах Хабаровского края работает 61 доброволец. Также студенты и сотрудники организаций профессионального образования доставляют продукты питания и предметы первой необходимости, работают в call-центрах, комплектуют наборы в 10 территориях края. На добровольных началах задействовано более 20 единиц автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье сформируют десять бригад скорой помощи из фельдшеров и студентов старших курсов медицинской академии, которые уже имеют право заниматься медицинской деятельностью.