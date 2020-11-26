Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Санкт-Петербург обновил собственный печальный «рекорд» по числу новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба от 26 ноября, за последние сутки вирус SARS-CoV-2 в городе нашли у 3669 жителей. Это более чем на 200 случаев заражения больше, чем днем ранее.

Масочный режим в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Прирост числа зараженных ускоряется в Петербурге с августа, однако очередной взрывной виток эпидемии начался 22 ноября.

Всего за время пандемии в городе нашли 111 133 зараженных. Выздоровели с марта в Северной столице 63 747 человек, включая 1862 человека, выписанных за последние сутки, — это тоже абсолютный максимум суточной выписки.

Всего в России за сутки вирус подтвердили у 25 487 граждан в 85 регионах, их число достигло 2 187 990.

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