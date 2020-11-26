Краснодар, , 10:38 — REGNUM Третий круглосуточный амбулаторный центр диагностики пациентов с подозрением на коронавирус открылся в Краснодаре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. Центр заработал на базе городской поликлиники №25.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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«На приеме врач-терапевт поставит диагноз и назначит соответствующее лечение, при необходимости направит пациента на компьютерную томографию или тестирование на COVID-19. По медицинским показателям жителей доставят в инфекционный госпиталь или выдадут заключение с диагнозом, рекомендации и лекарственные препараты для амбулаторного лечения», — сообщили региональном минздраве.

Для посетителей центра организован отдельный вход, сама поликлиника продолжает прием пациентов в обычном режиме. Ранее амбулаторные центры уже заработали на базе городских поликлиник №7 и №15.