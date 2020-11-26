Ставрополь, , 10:37 — REGNUM Кампания по вакцинации против сезонного гриппа продолжается на Ставрополье. По данным на 25 ноября, привито свыше 33% от общей численности населения края — более 930 тыс. человек, среди которых порядка 259 тыс. детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

Всего на Ставрополье в текущем году планируется вакцинировать более 300 тыс. юных жителей и около 1,3 млн взрослых. Поставка вакцины продолжается. Как отмечается, особое внимание в регионе уделяется иммунизации беременных, чей организм ослаблен и восприимчив к инфекциям, и призывников.

По данным краевого минздрава, за предыдущую неделю (16−22 ноября) на Ставрополье зарегистрировано порядка 12 тыс. больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Эпидпорог не превышен, однако отмечается рост заболеваемости, особенно среди взрослого населения.

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