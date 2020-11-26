Петропавловск-Камчатский, , 10:35 — REGNUM На Камчатке ликвидируют Козельский полигон. Это решение поддержала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Власти региона уже приступили к выполнению комплекса работа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Полигон находится в зоне высокой сейсмичности, что само по себе говорит о высокой степени опасности этого объекта для экологии.

«Во время взятия проб были обнаружены растворённые, а не сухие вещества, что говорит о действии реакций на полигоне и также требует незамедлительного проведения работ», — отметил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Для начала проведения работ по ликвидации полигона сам объект и земельный участок должны находиться в краевой собственности. В настоящее время он находится в бессрочном пользовании краевого министерства природы. Началась работа по оформлению его в собственность.

На ликвидацию полигона необходимо финансирование в сумме 361 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге экологические организации подписывают открытое письмо в адрес правительства РФ по поводу Угольной гавани и большой мусорной свалки на берегу Финского залива.