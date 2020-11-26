Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM В Петербурге почти 40 тыс. граждан проверили на коронавирус за последние сутки. Об этом 26 ноября сообщает городской оперативный штаб.

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Этот показатель — 39 785 исследований — на 20% выше того, о котором рапортовали днем ранее.

Под медицинским наблюдением в Петербурге находятся 2803 человека, из них 31 — в обсерваторе, 508 — на самоизоляции, остальные — контактные лица.

За среду обработано 1163 вызова в справочную службу по теме коронавируса. Кроме того, с 5 октября петербургским волонтерам поступило 1968 заявок от граждан, нуждающихся в помощи на самоизоляции. Оставить заявку можно по телефону горячей линии 8−800−200−34−11.

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