Хабаровск, , 10:43 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв вручил краевой станции скорой медицинской помощи семь новых автомобилей и поблагодарил за самоотверженную работу всех сотрудников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«У нас по краю почти тысяча человек в службе скорой помощи работает. Вы — настоящие герои. Хочу поблагодарить всех — нагрузка сейчас колоссальная. В непростых условиях работают не только люди, но и техника. Парк автотранспорта — 239 единиц», — сказал Михаил Дегтярев.

Краевая скорая получила очередную партию автомобилей — семь автомобилей ГАЗ (шесть «Газель NEXT» и один «Соболь»). Вся техника поступила по нацпроекту «Здравоохранение». Три машины останутся в Хабаровске, три отправят в Комсомольск-на-Амуре, одну — в Вяземскую больницу.

Всего в этом году краевая служба СМП получила 16 реанимобилей (машин класса «С» для оказания профессиональной комплексной медицинской помощи) в рамках помощи федерального центра в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и 15 машин класса «В» (для оказания экстренной медицинской помощи). Расходы федерального бюджета на их приобретение составили около 120 млн рублей.

В Хабаровске в разгар пандемии коронавируса количество вызовов в сутки от 1100 до 1500. На линии круглосуточно работают 50−55 бригад. Во Владивостоке работают до 37—40 бригад в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области сформируют десять бригад скорой помощи из фельдшеров и студентов старших курсов медицинской академии, которые уже имеют право заниматься медицинской деятельностью.