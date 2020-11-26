Мапуту, , 10:32 — REGNUM Президент Мозамбика обратился к представителю бывшей метрополии, Португалии, с просьбой гарантировать немедленный доступ к вакцине от COVID-19, как только она станет доступной на мировом рынке. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на пресс-релиз администрации президента Мозамбика.

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Президент Мозамбика Филипе Ньюси обратился с этой просьбой к премьер-министру Португалии Антониу Коста в телефонном разговоре. Коста согласился оказать Мозамбику поддержку в получении вакцины, согласно пресс-релизу.

«Премьер-министр Португалии гарантировал поддержку Мозамбика в этом деле, как в рамках Европейского Союза, так и в двустороннем сотрудничестве», — говорится в заявлении.

Коста также призвал Ньюси продолжать принимать меры по предотвращению распространения коронавируса в Мозамбике.