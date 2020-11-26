Воронеж, , 10:31 — REGNUM Перформанс против сноса исторического здания хлебозавода №1 в центре Воронежа провёл вечером рядом с демонтируемым предприятием художник Ян Посадский.

На фасаде дома горожанам — на акцию собрались десятки людей — было продемонстрировано видео, посвященное сносу зданий XIX века: на кадрах логотип компании, которая планирует застроить расчищенную площадку, обрушивается, как снесенная старинная труба паровой мельницы.

Как сообщало ИА REGNUM, демонтаж исторических зданий на территории хлебозавода №1 начался 19 ноября — невзирая на протесты градозащитников, горожан, а также на тот факт, что в конце октября здание включили в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. На площадке хлебозавода одной из крупных воронежских строительных компаний планируется застройка. Только 25 ноября управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области сообщило о возбуждении дела об административном правонарушении.

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