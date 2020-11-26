Элиста, , 10:31 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 26 ноября.

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О возрасте и наличии хронических заболеваний умерших ничего неизвестно. За весь пандемии от COVID-19 скончались 135 жителей Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что в Республике Калмыкия возросло число новых носителей коронавируса, а также увеличилась нагрузка на COVID-госпитали.