Уфа, , 10:40 — REGNUM 134 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 13 715 случаев заражения этой инфекцией. В больницах продолжают лечение 438 человек, в том числе 36 находятся в тяжелом состоянии, а 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 1507 граждан.

Отмечается, что за минувшие 24 часа справились с инфекцией 76 человек, а всего выздоровели 11 692 человека. За минувшие сутки было зарегистрировано два случая смерти пациентов с COVID-19. Всего в регионе скончались 78 пациентов с COVID-19.

Сообщается, что в Башкирии за минувшие 24 часа было зарегистрировано 418 случаев внебольничной пневмонии, а справились с ней 423 пациента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 25 ноября в Башкирии было выявлено 135 случаев заражения коронавирусом.

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