Москва, , 10:29 — REGNUM Власти Туниса изменил правила въезда в страну организованных туристов. 24 ноября для клиентов туроператоров внесены важные дополнения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Тунис

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Так, иностранные туристы, в том числи из России, прибывающие чартерными авиарейсами, освобождаются от 14-дневного карантина от необходимости или сдавать тест на COVID-19.

Также интуристы по линии туроператоров могут прилетать в Тунис не только чартерными рейсами, но и регулярными. При этом в АТОР отметили, что попасть в Тунис можно только с пересадками.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Туниса с 16 ноября открыли границы, но при этом ввели единые правила для всех иностранных туристов.

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