Вашингтон, , 10:34 — REGNUM В Соединённых Штатах готовят к продаже суперкар Cizeta V16T, принадлежавший султану Брунея. Объявление размещено на сайте компании Curated.

Curated выкупила авто около полугода назад, и теперь специалисты компании готовят его к продаже.

Автомобиль был собран в 1993 году, после чего его выставили на автомобильном салоне в Женеве. Машину купил султан Брунея. Он ездил на машине нечасто, поскольку пробег авто составляет всего 966 км.

Модель имеет идеальное состояние. «Обут» автомобиль в оригинальные шины, а кресла выглядят так, как будто ими совсем не пользовались.

Над дизайном машины работал итальянский дизайнер Марчелло Гандини. В общей сложности было собрано около 20 таких суперкаров.

За Cizeta V16T продавец хочет получить 725 тыс. долларов (около 55 млн рублей).

Ранее на канадском сервисе Kijiji на продажу была выставлена «Волга» ГАЗ-21 с мотором от Toyota 1966 года выпуска. Этот автомобиль 30 лет работал в советском посольстве в Бразилии, после чего был вывезен в Россию, где прошёл модернизацию.

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