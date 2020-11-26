Барнаул, 26 ноября 2020, 10:24 — REGNUM Изданный мэром Москвы указ о продлении самоизоляции москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин назвал «чисто формальным подходом» к вопросам противодействия распространению коронавируса. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно указу, подписанному 26 ноября мэром Москвы Сергеем Собяниным, в столице России до 15 января продлены меры противодействия распространению коронавируса. В частности, речь идёт об ограничениях в передвижении для граждан старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
Читайте ранее в этом сюжете: Собянин продлил ограничения в Москве на полтора месяца