Ташкент, , 10:24 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак отказывается поддерживать связи с родственниками по отцовской линии, которые проживают в Узбекистане. Об этом заявил театральный продюсер Валерий Сергеев в интервью «Комсомольской правде».

Он напомнил, что отец ведущей Анатолий Собчак провел детство и юность в Узбекистане. «Ксения не была ни разу и ни с кем связь не поддерживает, что нас очень неприятно удивляет», — сказал Сергеев.

Он раскритиковал поведение Собчак, которая пропагандирует общечеловеческие ценности, не разобравшись с собственной родней. Продюсер отметил, что двоюродная сестра бывшего мэра Санкт-Петербурга Анна Собчак и его племянница Ада Собчак сильно бедствовали.

«Им за 60, уже не молоды, но помощи от знаменитой родственницы эти женщины, судя по всему, не дождутся», — считает Сергеев. По его словам, могилы бабушки и дедушки Собчак в Ташкенте пришли в запустение. «С тех пор, как в 2000 году Анатолия Собчака не стало, о могиле его родителей некому позаботиться», — сказал продюсер.

Он отметил, что Анна и Ада Собчак живут в Ташкенте и находятся в сложном материальном положении.

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