Москва, , 10:23 — REGNUM Сегодня, 26 ноября, Госдума обсудит законопроект о выходном дне 31 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Предлагаются поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми «один из выходных дней соответствующего календарного года переносится нормативным правовым актом правительства Российской Федерации на 31 декабря, если этот день не является выходным».

Сейчас 31 декабря не является нерабочим праздничным днем. Однако, как показывает практика, 31 декабря, если этот день выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года, указали авторы инициативы, депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

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