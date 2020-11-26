Тбилиси, , 10:26 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 3801 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 26 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 118 690 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 98 781 победил инфекцию, в том числе 3200 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 1124 человека с диагнозом COVID-19, из них 39 — в течение последних суток. В стационаре лечат 6165 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3920. На карантин поместили 2037 человек.

Накануне в Грузии сообщили, что за сутки выявили 3071 носителя SARS-CoV-2. В тот же период выздоровели 3366 человек, ранее заразившиеся коронавирусом.

Стоит отметить, что 26 ноября координационный совет по защите населения от коронавируса должен объявить о новых карантинных мерах по профилактике пандемии. Предположительно, это коснется ограничений работы общественного транспорта.

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