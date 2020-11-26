Уфа, , 10:19 — REGNUM Передвижной детский стоматологический кабинет начал курсировать по отдаленным районам Башкирии. Об этом 25 ноября сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, ранее в республике был запущен проект по созданию сети современных стоматологических кабинетов в школах. И он показал свою эффективность. Помимо этого, руководство региона закупило передвижной лечебно-диагностический комплекс на базе КамАЗ для детской стоматологической поликлиники 3 № в Уфе, который будет курсировать по отдаленным районам республики, где нет таких кабинетов.

Хабиров отметил, что комплекс оснащен самой современной техникой. В первую очередь медпомощь будут получать дети-сироты, воспитанники детских домов, а также дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

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