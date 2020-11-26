Приштина, , 10:22 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арменд Земай 25 ноября провел встречу с послом Федеральной Республики Германия Джоном Родом.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стала эпидемиологическая ситуация в Косово и Германии.

По словам Земая, обмен медицинской статистикой и опытом лечения COVID-19 в период пандемии имеет огромное значение, также, как и поддержка Германии для Косово.

Глава косовского минздрава сообщил послу о мобилизации человеческого потенциала и медицинской инфраструктуры Косово для нужд борьбы с инфекцией.

В настоящее время Косово переживает стремительный рост числа заражений, причем число выздоровевших ежедневно лишь наполовину покрывает число заболевших.

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