Приштина, 26 ноября 2020, 10:22 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арменд Земай 25 ноября провел встречу с послом Федеральной Республики Германия Джоном Родом.
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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения стала эпидемиологическая ситуация в Косово и Германии.
По словам Земая, обмен медицинской статистикой и опытом лечения COVID-19 в период пандемии имеет огромное значение, также, как и поддержка Германии для Косово.
Глава косовского минздрава сообщил послу о мобилизации человеческого потенциала и медицинской инфраструктуры Косово для нужд борьбы с инфекцией.
В настоящее время Косово переживает стремительный рост числа заражений, причем число выздоровевших ежедневно лишь наполовину покрывает число заболевших.
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