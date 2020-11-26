Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу считает перевод всех учащихся города на дистанционное обучение нецелесообразным. Поэтому образовательные учреждения Петербурга продолжат работать в очном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Как уточнили в ведомстве, сохраняется введенный с 16 ноября смешанный формат организации обучения в школах, в рамках которого дети могут обучаться как очно в своих школах, там и дома — по заявлению родителей, с сохранением аттестации в школе.

В комитете указали, что при принятии решений о режиме работы образовательных учреждений учитывается текущая эпидемическая ситуация и позиция Управления Роспотребнадзора.

«В настоящий момент Роспотребнадзор считает перевод всех учащихся образовательных учреждений на дистанционное обучение нецелесообразным», — говорится в сообщении комитета.

Отметим, по данным на 25 ноября, в Северной столице на «дистанционку» из-за выявленных случаев коронавируса переведены 96 классов в 53 школах (0,48% от общего количества классов в городе). Количество обучающихся на смешанном формате обучения — 12 985 человек.

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