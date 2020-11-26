Женева, Швейцария, , 10:14 — REGNUM Коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от животного, но не напрямую от летучей мыши, а через промежуточное животное или несколько их видов. Такое мнение высказал старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс. Его выступление опубликовано на странице организации в Twitter.

Летучая мышь (сс) Sweetaholic

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По его словам, есть два наиболее вероятных сценария.

«Согласно первому, вирус перешёл напрямую от летучей мыши к человеку и быстро или полностью адаптировался. Это возможный, но маловероятный сценарий», — подчеркнул Коннингс.

Более вероятным, по его словам, является второй сценарий, согласно которому «вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешёл на человека».

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Эксперт подчеркнул, что если удастся найти такую версию вируса, которая ещё не адаптировалась к человеку, это поможет понять, какие именно изменения в вирусе привели к заражению людей и, следовательно, создавать более эффективные вакцины и лекарства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что первичных источников заражения коронавирусом SARS-CoV-2 могло быть несколько. По его словам, вероятно, передача была от нескольких видов животных.

Он также добавил, что на сегодняшний день появляется больше информации в подтверждение того, что SARS-CoV-2 существовал в разных странах и был выявлен не только в летучих мышах, как сообщалось ранее. Эксперт добавил, что сомнению не подлежит тот факт, что коронавирус имеет естественное происхождение.