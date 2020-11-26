Грозный, , 10:09 — REGNUM В Чечне выявлено 57 нарушителей санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии. Граждане, предприниматели и должностные лица ответят рублем за их нарушение — в отношении них составлены протоколы о об АП, пишет ИА «Грозный-Информ».

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В управлении Роспотребнадзора назвали суммы штрафов. Так, с нарушивших правила граждан они составляют от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для предпринимателей — от 50 тыс. до 150 тыс рублей, юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Помимо этого юридические лица, допустившие нарушения предписаний Роспотребнадзора в период пандемии коронавируса, могут быть закрыты на срок до 90 дней.

С 3 ноября проверки управления Роспотребнадзора в Чечне проходят в усиленном режиме на предприятиях общепита и торговли и других местах массового пребывания людей.