Найроби, , 10:06 — REGNUM Уровень жизни населения Кении значительно снизился с момента выявления в стране первого случая заражения коронавирусом, передаёт ВВС Swahili со ссылкой на доклад Всемирного банка.

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В период с марта по июнь ещё два миллиона жителей Кении оказались за чертой бедности. Они вынуждены существовать менее чем на $1,90 в день.

Уровень безработицы в крупнейшей экономике Восточной Африки за этот период вырос с 5% до 21%. Заводские рабочие и работники сфер туризма и сельского хозяйства особенно пострадали из-за пандемии.

Налоговые поступления в бюджет Кении сократились, однако потребности правительства в обслуживании внешнего долга возросли. Долг Кении составляет 65,6% валового внутреннего продукта. Международный валютный фонд предоставит Кении средства на финансирование мер по борьбе с пандемией коронавируса.