Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге не стоит убирать, заявил главный архитектор города Андрей Молоков местным СМИ.

По мнению Молокова, на площади не получится организовать зону отдыха.

«В этом месте проходит крупный транспортный узел, движение здесь очень напряжённое», — передаёт слова архитектора портал «Е1».

Пространство площади можно приспособить под нужды велосипедистов и пешеходов, сохранив парковочные места, считает Молоков.

Как сообщало ИА REGNUM, на площади начали работы по возведению ледового городка. Вскоре там поставят и новогоднюю ёлку.

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