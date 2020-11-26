Оренбург, , 10:01 — REGNUM В Оренбургской области прошел первый серьезный снегопад. Спецтехника работает в усиленном режиме. Губернатор Денис Паслер в своем аккаунте в Instagram подчеркнул, что главы муниципальных образований должны лично контролировать уборку снега.

«Первый сильный снегопад — это всегда непростое время для коммунальных служб. Во всех территориях организуем дежурство и уборку снега в круглосуточном режиме. Главы территорий должны взять эту работу под личный контроль», — сказал губернатор.

Поздним вечером 25 ноября в уборке снега было задействовано 450 спецмашин. Стоит отметить, что в наличии у дорожных служб 626 единиц снегоуборочной и специализированной техники, которые при ухудшении погоды готовы выйти в полном составе на расчистку трасс.

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