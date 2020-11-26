Омск, , 09:58 — REGNUM Активисты общественного движения «Двуглавый орел» разместили в Омске билборд с изображением Александра Колчака и бойцов Красной Армии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сторонники адмирала Колчака отметили памятную дату — исход армии генерала Петра Врангеля из Крыма в 1920 году. На плакате изображен сам адмирал, а также черно-белые фотографии участников гражданской войны.

Наряду с белогвардейцами размещена фотография двух бойцов Красной Армии — участников Великой Отечественной войны. На сайте «Бессмертного полка» есть описание фото.

Из описания следует, разведчик Данилов Максим Алексеевич прошел всю войну без ранений, награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы и другими наградами. Принимал участие в параде Победы в 1945 году.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» прокомментировали противоречие в композиции плаката. «Каша в голове», — написал пользователь Дмитрий Денисов. «Почему делают они, а стыдно мне?» —спрашивает другой пользователь.

Большинство участников обсуждения отмечают существенный провал в знании истории. Некоторые пользователи винят Единый государственный экзамен (ЕГЭ).