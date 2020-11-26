Барнаул, , 09:57 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, напряжённая обстановка складывается также по заболеваемости ОРВИ. Согласно данным, которые сегодня, 26 ноября, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора, с 16 по 22 ноября в регионе зарегистрировали уже 16,6 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что ниже предыдущей недели всего на один процент.

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Превышение недельных порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями специалисты отмечают среди взрослого населения. Тем не менее, прививочная кампания против гриппа продолжается. Всего, как сообщает официальный сайт региона, за счет средств федерального бюджета прививки поставили 1 миллион 53 тысячи 176 человек, или 44,5% населения. В край уже поступило 90,6% от заявленного количества противогриппозной вакцины «Совигрипп».

Как уже сообщало ИА REGNUM, процедуру вакцинирования препаратом «Совигрипп» в начале сентября прошёл губернатор алтайского края Виктор Томенко. Впрочем, это не уберёгла его от коронавируса.

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Напомним, среди алтайских пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7284 человека, +62 за сутки) и ОРВИ (11 570 человек, +144 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 25 225 человек (+224 за сутки).

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