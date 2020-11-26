Киев, , 10:06 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 15 331 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила 26 ноября пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки госпитализировали 1955 человек, от последствий, вызванных COVID-19, скончались 225 пациентов.

Наибольшее число заражений зафиксировали в Киеве и в Днепропетровской области — 1399 и 1254 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 677 189 случаев заражения, из них 11 717 оказались смертельными.

Напомним, в данный момент руководством Украины обсуждается возможность введения жёсткого карантина на время новогодних праздников.

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