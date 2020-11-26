Лондон, , 10:02 — REGNUM Продукты питания, которые помогают защитить организм от коронавирусной инфекции, назвала британский врач Гита Мейкер-Кларк. Её слова 26 ноября приводит Daily Express.

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По словам врача, стоит употреблять в пищу больше свежих фруктов и овощей и снизить количество сахара в рационе. При этом для укрепления иммунитета организма лучше есть продукты, которые в наибольшей степени богаты витамином С, — брокколи, сладкий перец, брюссельскую капусту и цитрусовые.

«Витамины работают «командой». Иммунная система требует комплекс витаминов: A, C, D, E, B6 и B12, фолаты, цинк, железо, медь и селен», — также отметила Мейкер-Кларк.

Для восполнения потребности организма в витамине A она порекомендовала употреблять в пищу зеленые овощи, морковь, дыню канталупу, тыкву и сладкий картофель, а в витамине Е — орехи, шпинат и подсолнечное масло.

В то же время, как отметила врач, витамин D содержится в небольшом количестве продуктов, а потому, по ее мнению, для его восполнения можно использовать биологически активные добавки. Как указала Мейкер-Кларк, это необходимо делать в период с октября по март, когда наблюдается особая нехватка солнечного света.

«Для защиты от распространения вируса нужно обязательно носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Но сейчас нам необходима сильнейшая иммунная система, которую мы можем построить», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари заявила, что в настоящее время власти Ирана осуществляют сотрудничество с Россией по вакцине от коронавирусной инфекции.