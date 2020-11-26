Москва, , 09:41 — REGNUM В Москве ситуация с распространением коронавируса остаётся напряжённой, сообщил 26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

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Он прокомментировал подписанный им указ о продлении ограничений до 15 января.

«Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной», — написал Собянин. Он отметил, что за неделю с 16 по 22 ноября на 3% выросло число госпитализаций. И хотя сейчас происходит «постепенное сглаживание динамики роста», говорить о снижении заболеваемости пока рано.

По словам мэра, система здравоохранения в городе работает с большой нагрузкой.