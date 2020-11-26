Сосновский район, Челябинская область, , 09:40 — REGNUM В Сосновском районе Челябинской области осуждены двое граждан за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Под судом оказались местный 53-летний гражданин и 41-летний иностранец. Им вменили оборот более 7,5 кг героина. По данным следователей, они были членами организованной группы. Сбыт наркотиков в регионе они осуществляли в 2018 году.

Суд назначил им соответственно 16 и 17 лет колонии особого режима. Также каждый из них должен уплатить штраф — 700 тыс. рублей.