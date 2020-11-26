Вашингтон, , 09:40 — REGNUM В игре Parkitect появится функция совместного прохождения для восьми человек. Об этом 25 ноября сообщалось на официальном YouTube-канале проекта.

Бесплатное обновление станет доступно уже 8 декабря 2020 года. С его помощью геймеры смогут одновременно строить различные объекты на общей игровой карте.

Напомним, Parkitect — это симулятор строительства парка от студии Texel Raptor. Его релиз состоялся в ноябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В декабре подписчики PS Plus бесплатно получат три игры

Читайте развитие сюжета: В игру Star Wars: Squadrons добавили новый контент