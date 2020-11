Сан-Матео, США, , 09:36 — REGNUM В декабре 2020 года подписчики сервиса PS Plus получат три бесплатные игры. Ими станут Worms Rumble, Just Cause 4 и Rocket Arena, сообщила «Игромания» 25 ноября.

Новая подборка игр станет доступна уже 1 декабря 2020 года. Её можно будет запустить как на PS4, так и на PS5.

Напомним, PS Plus — это сервис ежемесячной подписки для обладателей консолей семейства PlayStation. Он позволяет геймерам пользоваться сетевыми функциями в играх и бесплатно добавлять некоторые проекты в свою библиотеку.

