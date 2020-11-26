Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Вакцинация жителей Соединённых Штатов от SARS-CoV-2 начнётся в декабре, заявил кандидат в президенты США Джозеф Байден.

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«Первые вакцинации могут произойти уже в декабре. Затем нам нужно будет выработать план распределения вакцины, чтобы вся страна прошла процедуру вакцинации как можно быстрее», — сказал Байден в своём телеобращении к гражданам в канун Дня Благодарения.

Байден также призвал жителей соблюдать «патриотические обязанности», то есть носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что одна из создаваемых вакцин будет скоро одобрена. К апрелю 2021 года вакцину сделают доступной для всего населения.

По словам американских ученых, вакцина эффективна и безопасна. Препараты создавались быстро, но скорость работы не повлияла на добросовестность научных специалистов.

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