Москва, , 09:35 — REGNUM В Москве до 2023 года за счет городского бюджета планируется построить более 60 объектов здравоохранения, сообщается на портале мэра столицы.

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За три года в столице появятся новые районные поликлиники, крупные специализированные и узкопрофильные медицинские центры.

За 10 лет в Москве построено 94 медицинских учреждения, с начала 2020 года девять медицинских объектов. Про мнению 54% москвичей, строительство объектов здравоохранения — первоочередная задача.

Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) к 2035 году планируется построить 125 новых объектов здравоохранения.

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