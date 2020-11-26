Псков, , 09:38 — REGNUM В Псковском отделении Северо-Западного главного управления Банка России выявлен очаг коронавирусной инфекции. COVID-19 обнаружен у 17 человек. Об этом 26 ноября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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"В настоящее время проводятся все необходимые эпидемиологические мероприятия», — уточнил он.

Также глава региона отметил, что из числа активных очагов инфекции убрано отделение общей хирургии Псковской областной клинической больницы. В настоящее время отделение работает в обычном режиме, хирургическая помощь оказывается в полном объеме, все врачи и пациенты выздоровели.

Вместе с тем в регионе за прошедшие сутки выявили 180 новых инфицированных, что на два случая больше, чем было выявлено сутками ранее. Как уточнил Ведерников, это новый максимальный показатель для региона. Всего с начала пандемии в Псковской области выявлено 11 738 зараженных, из которых 6295 выздоровели, 72 умерли.

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