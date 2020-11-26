Ташкент, , 09:32 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» планирует запустить в декабре три чартерных рейса Краснодар — Ташкент, сообщили 26 ноября в пресс-службе компании.

Рейсы будут выполнены 1, 8 и 15 декабря. Время вылета — 21:20 (19:20 мск), прилета — 2:50. Стоимость билетов в эконом-классе составляет 3,8 млн сумов ($369), в бизнес-классе — 5,3 млн сумов ($505,6). В авиакомпании напомнили, что пассажирам необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Ташкент прибыл первый авиарейс египетской авиакомпании Air Cairo из Шарм-эль-Шейха. Самолеты будут летать один раз в неделю, по средам. В будущем частоту полетов планируется увеличить.

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