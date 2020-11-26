Москва, , 09:27 — REGNUM В Москве меры противодействия распространению коронавируса и связанные с этим ограничения продлеваются до 15 января. Соответствующий указ 26 ноября подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Согласно указу, москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома, организациям необходимо обеспечивать дистанционку для как минимум 30 сотрудников. Также будут закрыты детские досуговые учреждения.

«В этом режиме нам предстоит прожить следующие полтора месяца. И даже Новый год мы, скорее всего, будем встречать как семейный праздник — в малом домашнем кругу», — написал Собянин в личном блоге.

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