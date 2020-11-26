Вашингтон, , 09:25 — REGNUM В сервисе цифровой дистрибуции видеоигр Steam началась традиционная осенняя распродажа. Об этом сообщается 26 ноября на заглавной странице магазина.

Акция продлится до 1 декабря 2020 года. В рамках её проведения геймеры смогут приобрести многие популярные проекты по сниженной цене: Death Stranding, Star Wars Jedi: Fallen Order, The Sims 4 и др.

Напомним, Steam — это крупнейший в мире онлайн-сервис по продаже видеоигр. Он был запущен компанией Valve в 2003 году.

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